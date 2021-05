Anand Mahindra ने ट्विटर पर पोस्ट की सोशल डिस्टेंसिंग की अद्भुत मिसाल, देख कर नहीं रोक पाएंगे हंसी

नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सभी का हाल बेहाल है. अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में रोज लगभग 4 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है. वहीं कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. ऐसे में सरकार लोगों से बार-बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रही है. जिसका कुछ लोग पालन नहीं कर रहे. वहीं ऐसे लोगों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर रही है और इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में भर्ती कर रही है. जिससे ये लोग शहर में अराजकता न फैला सके.

इस सब के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाली एक अद्भुत पिक्चर शेयर की है. जो काफी तेजी से वायरल भी हो रही है. अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे,

Brought a smile to my face even in these trying times...Some social distancing techniques may be more hazardous than protective... pic.twitter.com/tDgNXcUBKR