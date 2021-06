Anand Mahindra ने शेयर किया चीता के साथ सेल्फी का वीडियो, बोले- इसके लिए XUV सेफ ऑप्शन

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले, अरबपति बिजनेस मैन और महिंद्रा समूह के चैयरमेन आनंद महंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से चीता के साथ सेल्फी का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें महिंद्रा ने XUV को चीता के साथ सेल्फी लेने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन माना है. वहीं उन्होंने वीडियो में कैप्शन देते हुए लिखा है कि, Exciting. लेकिन यह उतना ही रोमांचक और सुरक्षित होगा- हमारे भारतीय चीता- XUV... के साथ एक सेल्फी लेनारोमांचक और सुरक्षित है.

XUV500 के लिए कंपनी ने किया ये दावा- महिंद्रा एंड महिंद्रा का दावा है कि, उसकी XUV500 अंदर और बाहर से चीता से प्रेरित है. जो इस एसयूवी को आक्रामक और प्रभावशाली अपील देती है. अगर इस एसयूवी के फ्रंट की बात करें तो इसमे एग्यूलर सेवन साल्ट ग्रिल दिया है और बेहतरी हैडलैंप दिए हैं. वहीं महिंद्रा ने इस एसयूवी की जबरदस्त सेल का जश्न मनाने के लिए चीता के कलर में इसके आखिरी वेरिएंट का बाजार में उतारा है.

Exciting. But it would be equally exciting-and safer-to take a selfie with OUR Indian cheetah—-the XUV... pic.twitter.com/X6yUf5U6YC