टाटा के बारे में क्या सोचते हैं आनंद महिंद्रा ? इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा जवाब

नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके तमाम ट्वीट्स खबरें भी बन जाते हैं. चूंकि आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं इसलिए उनके फैंस भी उनसे लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं. ऐसे में कई बार फैंस उनसे दिलचस्प सवाल पूछते हैं जिसका वे अक्सर बेहद रोचक जवाब देते हैं.

अभी हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा से स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसका आनंद महिंद्रा ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया और उनके जवाब की सोशल मीडिया पर लोग खुलकर सराहना कर रहे हैं.

It’s a privilege to have strong competitors like @TataMotors They keep reinventing themselves and that inspires us to do even better… Competition spurs Innovation.. https://t.co/MwpBYsMOWZ

— anand mahindra (@anandmahindra) July 11, 2022