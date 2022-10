आनन्द महिंद्रा का इंतजार हुआ खत्म, मिली ScorpioN, ट्विटर पर इसका नाम पूछा तो लोगों ने ...

मुंबई. सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट की वजह से चर्चा में रहने वाले आनन्द महिंद्रा आज फिर खबरों में हैं. आज भी उनका किया गया एक ट्वीट वायरल है. दरअसल मामला ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की नई गाड़ी ScorpioN की लंबी वेटिंग चल रही है. कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस नई एसयूवी ऑल न्यू स्कॉर्पियो-एन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आज उनको इस एसयूवी की डिलीवरी मिल गई. यानी फाइनली उनके घर ये नई गाड़ी आ गई. ScorpioN की डिलीवरी मिलने के बाद महिंद्रा ने गाड़ी के साथ फोटो डालते हुए ट्वीट किया कि आज मेरे लिए बड़ा दिन है.

आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि मुझे मेरी स्कॉर्पियो एन मिल गई है… इसके लिए कोई अच्छा सा नाम चाहिए.. आपकी रिकमेंडेशन का स्वागत है! इसके बाद क्या था… महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग नए-नए नाम उनको सुझा रहे हैं. कोई निष्क नाम सुझा रहा तो कोई योगेंद्र.

Big day for me; received my ScorpioN…. Need a good name for it…Recommendations welcome! pic.twitter.com/YI730Eo9uh

