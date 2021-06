Ather Energy स्कूटर का इस शहर में खुलने वाला है दूसरा शोरूम, जानिए इसके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. Ather Energy बेंगलुरू में अपना दूसरा शोरूम खोलने जा रही है. इस बारे में कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके पुष्टि की गई है. आपको बता दें Ather Energy का प्लांट बेंगलुरू में ही है और यही से देश भर में Ather Energy स्कूटर की सप्लाई की जाती है. आइए जानते है Ather Energy के स्कूटर के बारे में...

Double the thrill, double the rides, double the distance. Here at Ather, we're all about 2x the experience ⚡ we're getting closer to the opening of the second Ather Space in our home town! Bengaluru, stay tuned pic.twitter.com/ROLH2UPvGb