मार्केट में खूब धमाल मचाएगी Renault Austral SUV, ऑस्ट्रल का टीजर जारी

Renault Austral News: ऑटोमेकर कंपनी रेनॉल्ट अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Austral लॉन्च करने जा रही है. Renault ने इस बात का खुलासा किया है कि उसकी नई एसयूवी को पलेनसिया की फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा.

रेनॉल्ट ने अपनी नई एसयूवी ऑस्ट्रल का निर्माण मुख्य रूप से यूरोपीय बाजारों के लिए कराया है. फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि नई एसयूवी भारतीय बाजार में कब आएगी. कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट के पास भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट से संबंधित अभी कोई ऑफर नहीं है.

कंपनी ने जारी किया टीज़र

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने एक टीजर शेयर किया जिसमें एक नोट भी था “यह नया मॉडल मेगन ई-टेक इलेक्ट्रिक मॉडल और अरकाना के बाद सी-सेगमेंट में अपनी स्थिति को एक बार फिर से मजबूत करता है.” ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रेनॉल्ट ऑस्ट्रल की वैश्विक शुरुआत करने और यूरोपीय बाजार में लॉन्च अगले साल की दूसरी छमाही में होगा.

क्यों खास है ऑस्ट्रल

आपको बता दें कि रेनो ब्रांड की ‘ऑस्ट्रल’ नाम लैटिन शब्द Australis से लिया गया है. यह एसयूवी ब्रांड के द्वारा डेवलप नए कॉम्पैक्ट SUV फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. टेक्नॉलजी की बात करें तो इसमें इनोवेटिव कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और इको-ड्राइविंग पलेजर जैसी टेक्नॉलजी की पेशकश की गई है. इस एसयूवी की लंबाई 4.51 मीटर है, जिसका अर्थ है कि स्पेस के लिहाज से ये एसयूवी काफी अच्छी है. इसमें 5 लोगों के लिए एक स्पेसियस और कमफर्टेबल स्पेस मिलेगा.

संभावित स्पेसिफिकेशंस

रेनॉल्ट ने हाइब्रिड टेक्नॉलजी का उपयोग लगभग सभी प्रॉडक्ट्स में किया है और यही तकनीक लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस एसयूवी में सेल्फ-चार्जिंग और प्लग-इन हाइब्रिड फॉर्म में अवैलेबल छोटा सा कैप्चर क्रॉसओवर भी है. ऑस्ट्रल को भी कंपनी इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन के साथ पेश कर सकती है. इसमें ई-टेक हाइब्रिड और ई-टेक प्लग-इन हाइब्रिड विकल्प रेनॉल्ट स्टेबल से उपलब्ध हो सकता हैं. ई-टेक प्लग-इन हाइब्रिड 30 मील की इलेक्ट्रिक रेंज भी पेश कर सकता है.

