बारिश में बाइक हो जाए बंद तो फटाफट करें ये काम, तुरंत हो जाएगी स्टार्ट, नहीं लगेगा कोई एक्सट्रा खर्च

हाइलाइट्स बारिश में बाइक को स्टार्ट करने में समस्या आती है. कुछ टिप्स से आप आसानी से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं. बीच रास्ते में बंद पड़ने पर ये टिप्स बेहद काम आएंगे.

How To Start Bike In Rain: बारिश के मौसम में ज्यातर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आती है क्योंकि इस मौसम में गर्मी से निजात मिल जाती है. हालांकि, ये मौसम बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया चलाने वालों के लिए मुसीबत भरा होता है. यह इसलिए क्योंकि इस मौसम में पानी वजह से बाइक खराब होने की समस्या से दो-चार होना पड़ता है.

सड़कों और गलियों में जल जमाव के वजह से अक्सर बाइक चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में बाइक मकैनिक के पास बारिश के कारण खराब होने वाली बाइक्स की लंबी लाइन लग जाती है. सबसे ज्यादा परेशानी तो तब होती है जब कहीं जाते वक्त बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है. अगर आप भी इसी समस्या का सामना करते हैं तो यहां हम बता रहे हैं कुछ आसान टिप्स जिसकी मदद से आप बारिश के कारण बंद पड़ी बाइक को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं…

स्पार्क प्लग साफ करके लगाएं

स्पार्क प्लग को लंबे समय तक साफ न करने पर उसमें कार्बन जम जाता है. ऐसे में बाइक रुक रुक कर चलने लगती है. कई बार स्पार्क प्लग के कनेक्टर में पानी के चले जाने से भी बाइक स्टार्ट नहीं होती. ऐसा बारिश के समय और बाइक को धोने के बाद होता है. इसलिए जरूरी है कि आप प्लग और कनेक्टर दोनों की सफाई समय पर करते रहे.

साइलेंसर को चेक करें

बारिश के समय सड़क पर पानी अधिक होने से वह साइलेंसर के अंदर चला जाता है. ऐसे में साइलेंसर चोक होने से बाइक स्टार्ट नहीं होती. आप बाइक को किसी ढलान वाली सड़क पर ले जाकर साइलेंसर में जमे पानी को निकाल सकते हैं. इसके लिए साइलेंसर का खुला छोर ढलान की तरफ होना चाहिए. इससे पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा.

बाइक की बैटरी को चेक करें

अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट वाली है तो उसमें बैटरी का अहम भूमिका होती है. बैटरी के डाउन होने से या वायरिंग के शॉर्ट होने पर बाइक स्टार्ट नहीं होगी. ये समस्या बारिश में अक्सर सामने आती है. बारिश का पानी अगर बैटरी तक पहुंच जाए तो उसके खराब होने की भी संभावना रहती है. आप अपनी बाइक के साथ मिलने वाले टूल की मदद से बैटरी कैबिनेट को खोलकर उसमें जमे पानी को सुखा सकते हैं.

मैकैनिक है आखिरी विकल्प

अगर बाइक में कोई बड़ी परेशानी नहीं है तो उम्मीद है कि इन सभी तरीकों की मदद से बाइक स्टार्ट हो जाएगी. फिर भी अगर बाइक स्टार्ट न हो तो आपको उसे मैकैनिक के पास ले जाना चाहिए या कस्टमर सपोर्ट से मदद मांगनी चाहिए.

