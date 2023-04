हाईवे पर अगली गाड़ी से कितनी दूर होनी चाहिए आपकी कार, क्या है 3 सेकेंड डिस्टेंस, हमेशा करें फॉलो

नई दिल्ली. तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और एक्सप्रेस वे पर उसी तेजी से बढ़ती गाड़ियों की रफ्तार हादसों को भी बढ़ा रही है. ये हादसे कई बार मौत का भी कारण बन जाते हैं. ऐसे में कुछ नियमों को जानना सभी के लिए बेहद जरूरी होता है जिसके चलते रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके. खासकर हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाईवे या एक्सप्रेसवे पर कारों व अन्य गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है लेकिन आपात स्थिति में टकराव से बचने के लिए दो गाड़ियों के बीच में एक सुरक्षित फासला यदि हो तो ऐसे हादसे न हों.

ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हाईवे पर दो गाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए. इसके लिए हालांकि कोई नियम नहीं है लेकिन कुछ थ्योरी जरूर हैं जो ये समझाती हैं कि एक कार को रुकने में कितना फासला और समय लगता है. इस कैल्‍कुलेशन को समझ किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सकता है. आइये समझते हैं क्या है ये गणित…

3 सेकेंड डिस्टेंस

हाईवे पर कार ड्राइव के दौरान सामने वाली गाड़ी से आपकी कार का डिस्टेंस 3 सेकेंड का होना चाहिए. इसको आसान भाषा में समझें तो यदि अचानक सामने वाली कार ब्रेक लगा देती है तो आपकी गाड़ी को भी आपात ‌स्थिति में रुकने के लिए 3 सेकेंड का समय चाहिए होता है. अब इसे डिस्टेंस में समझें तो हाईवे पर दौड़ती दो कारों के बीच में कम से कम 15 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है. इतनी दूरी होने पर आसानी से कार को रोका जा सकता है.

Maintain safe distance with the vehicle in front. Do not follow the vehicle too closely.#NHAI #RoadSafety pic.twitter.com/TC9lZayoUs

— NHAI (@NHAI_Official) April 19, 2023