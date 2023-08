हाइलाइट्स कार के लिए समझदारी से चुनें इंश्योरेंस पाॅलिसी. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सस्ता लेकिन नहीं मिलता है पूरा कवर. जानिए किस तरह की पाॅलिसी होगी फायदेमंद.

Car Insurance Policy: कार खरीदना से बेशक आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, लेकिन यह आपकी जेब पर बोझ बढ़ा देता है. कार खरीदते ही कई तरह के खर्च भी बढ़ जाते हैं. फिर चाहे मेंटेनेंस हो या हर साल का इंश्योरेंस, कार के पीछे इन जरूरी खर्चों से बचा नहीं जा सकता. कई लोग ऐसे होते हैं जो कार के लिए इंश्योरेंस प्लान तो ले लेते हैं लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते. कई लोग क्लेम के फायदे को समझे बिना इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें इंश्योरेंस क्लेम का पूरा फायदा नहीं मिलता.

दरअसल, कार के इंश्योरेंस का काम होता है कि कार के साथ दुर्घटना, चोरी या किसी भी अन्य तरह की हानि होने पर आपको पॉलिसी के तहत मुआवजा, यानी क्लेम मिल सके. हालांकि, इंश्योरेंस लेते समय इसके प्रकार को समझना बेहद जरूरी है तभी आपको इन सभी तरह की परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देगी. आइए जानते हैं आपको अपनी कार के लिए किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए…

दो तरह कार इंश्योरेंस पॉलिसी को समझें (Two Types of Car Insurance Policy)

दरअसल, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. इसमें पहला थर्ड पार्टी कवर (Third Party) और दूसरा ओन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी (Comprehensive) होता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी गाड़ी से दूसरे को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें आपको खुद का डैमेज कवर नहीं मिलेगा. यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दूसरे पक्ष के क्लेम करने पर ही ये पॉलिसी काम आती है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में जैसे एक्सीडेंट या चोरी के मामलों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने से कार मालिक को खुद नुकसान झेलना पड़ता है और पॉलिसी से इसका कवर नहीं मिलता है. ऐसे में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थर्ड पार्टी डैमेज को कवर करने के साथ-साथ ओन डैमेज को भी कवर करता है. आइये जानते हैं कैसे.

कैसे काम करता है Comprehensive Vehicle Insurance?

अगर आपने अपनी गाड़ी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी (Comprehensive Vehicle Insurance) लिया है तो आपको एक्सीडेंट, आग, चोरी जैसे मामलों में क्लेम दिया जाता है. इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा बाढ़, आंधी, तूफान, बर्फबारी और भूस्खलन जैसे कई तरह के प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) जैसे मामलों में होने वाले नुकसान के लिए भी क्लेम मिलता है. ऐसे में पॉलिसी क्लेम करने पर इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करती है. आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में आप ऐड-ऑन पैकेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपकी गाड़ी पूरी तरह कवर हो जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

कार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ध्यान रखें की पॉलिसी में किन चीजों को कवर किया जा रहा है. आप कई कंपनियों की पॉलिसी को कम्पेयर कर सकते हैं. जहां आपको बेहतर कवर के साथ कम प्रीमियम चुकाना पड़े वहीं से पॉलिसी लें. व्हीकल इंश्योरेंस लेते समय यह भी देखें रखें कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है. सभी तरह से संतुष्ट होने पर ही व्हीकल इंश्योरेंस खरीदें.

