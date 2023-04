सड़क पर दिखा ये साइन तो चाह कर भी नहीं रोक सकेंगे गाड़ी, नाक की सीध में करना होगा ड्राइव, नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई

नई दिल्ली. आपकी ड्राइविंग को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क पर कई जगह अलग अलग तरह के ट्रैफिक सिग्नल ‌दिखते हैं. ट्रैफिक पुलिस के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) भी सड़कों पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगाती है. इन साइन बोर्ड्स के जरिए न केवल आपको ये पता चलता है कि रास्ते में आगे क्या आने वाला है, जैसे कोई मोड़ या ढलान या चढ़ाई, आपको इस बात का भी पता रहता है कि गाड़ी को इस रास्ते पर किस स्पीड में और किस लेन में चलाना है.

साइन बोर्ड्स की इस दुनिया में हमने कई तरह के निशान देखे हैं, जिनमें बाएं घुमाव, ढलान, नाला या नदी, पहाड़ी और भी बहुत कुछ लेकिन क्या कभी आपने ऐसा साइन देखा है जिसे देखने के बाद आप कार को रोक नहीं सकते और नाक की सीध में गाड़ी को आगे चलाना होता है. यदि रोकने की कोशिश की तो आप पर कार्रवाई हो सकती है और गाड़ी जब्त होने के साथ ही चालान भी कट सकता है. आइये आपको बताते हैं ऐसे ही एक साइन बोर्ड के बारे में…

