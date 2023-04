ड्राइवर को किस बात का इशारा करता है ये साइन बोर्ड, समझने वाले तुरंत स्लो कर लेते हैं गाड़ी, जान लें पते की बात

नई दिल्ली. ड्राइविंग के दौरान हम कई तरह के साइन बोर्ड सड़क पर देखते हैं. कुछ साइन बोर्ड्स को तो हमें हर दिन देखने की आदत होती है इसलिए वे हमें याद रहते हैं लेकिन कुछ साइन बोर्ड कम जगहों पर देखने को मिलते हैं और ये बेहद जरूरी जानकारी देते हुए होते हैं. ऐसा ही एक साइन बोर्ड होता है जिस पर फनल या कहें कुप्पी के जैसी आकृति बनी होती है. इस साइन बोर्ड को अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं और ये बड़े हादसे का सबब बनता दिखता है. NHAI ने सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए कई तरह के साइन बोर्ड लगाए हुए हैं. इसलिए ये जरूरी है कि हमें साइन बोर्ड की समझ हो.

ये साइन बोर्ड सीधे तौर पर आपकी गाड़ी की गति और सड़क की स्थिति को बताने के लिए बनाया जाता है. इस साइन बोर्ड का मतलब होता है कि आगे अचानक रास्ता संकरा होगा. ऐसे में तेज रफ्तार गाड़ी की स्पीड को कम करने का ये सीधा इशारा होता है. ज्यादातर डबल लेन सड़क या हाईवे जब गांव की सड़कों पर मिलते हैं तो ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं.

कितनी होनी चाहिए स्पीड

जब आप किसी हाईवे पर कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो 80 किमी. तक की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन ऐसा साइन बोर्ड दिखने का मतलब होता है कि स्पीड को 30 किमी. प्रति घंटे या उससे कम कर लिया जाए. ऐसा नहीं करने पर हादसे का खतरा बना रहता है.

Decoding road signs for your safety while travelling.#NHAI #KnowTheRoadSigns pic.twitter.com/lWCtVjU5y1

— NHAI (@NHAI_Official) April 27, 2023