नई दिल्ली. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वी‌डियो में एक कार जो पार्क है वो अचानक चलने लगती है. इस कार में कोई ड्राइवर नहीं और न ही कोई और बैठा है. कार लॉक है और अचानक सड़क पर स्पीड पकड़ लेती है. आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कार चलने लगी. क्या ये कोई जादू था या कोई भूत इस कार को चला रहा था. इन सभी सवालों के जवाब न में हैं. न ही इसे कोई भूत चला रहा था और न ही कोई ये किसी तरह का जादू था. दरअसल ये एक लापरवाही थी जो हादसे का सबब बनने के साथ ही किसी की जान का खतरा भी बन सकता है. इस खतरे को हम न केवल टाल सकते हैं बल्कि जड़ से खत्म भी कर सकते हैं.

दरअसल कार को गलत तरीके से पार्क करने के चलते ऐसा हुआ कि वो अपने आप चलने लगी. इस तरह के हादसों से बचने के लिए हमें कार को सही तरीके से पार्क करना आना चाहिए. आइये आज हम आपको बताते हैं कि कार को पार्क करने के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपकी कार भी सुरक्षित रहे और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों को भी किसी तरह की चोट न पहुंचे.

हैंडब्रेक के साथ ही गियर भी लगाएं

जब भी कार पार्क करें तो हैंडब्रेक लगाना न भूलें. इसी के साथ कार को कभी भी न्यूट्रल में पार्क न करें, इसे हमेशा पहले गियर में छोड़ें. इससे हैंडब्रेक के सही से काम न करने पर भी कार गियर के चलते आगे नहीं बढ़ेगी.

The end of the video will raise so many questions 😳 pic.twitter.com/Mfx0cGN6TK

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) August 20, 2023