ये हैं देश में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कारें, देखें कौन-कौन है इस लिस्ट में

Best Cars to Buy in India: देश में पिछले साल 2021 में एक से एक बेहतरीन कार लॉन्च हुईं. इस में बजट हैचबैक से लेकर पूरी तरह लग्जरी कारें शामिल थीं. नए साल में कई कंपनियां अपनी कारों आकर्षक ऑफर दे रही हैं. अगर ऐसे में आप कार खरीदने का सोच रहे हैं तो आप आपको देश में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कुछ बेहतरीन कारों के बारे में बता रहे हैं.

Maruti Suzuki Celerio

सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कार जिसे पिछले साल सबसे ज्यादा खरीदा गया, वो है मारुति सुजुकी सेलेरियो. इसकी दो वजह हैं. पहली इसका 26.6 किमी/ली का माइलेज और दूसरी 4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत. यह हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली का है. इसके नेक्स्ट जेनरेशन के-सीरीज इंजन से लैस, बिल्कुल-नई सेलेरियो सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स जैसे आइडल स्टार्ट-स्टॉप फंक्शनलिटी और कीलेस एंट्री के साथ आती है. कार में 3500 आरपीएम पर 89 एनएम का टार्क और 6000 आरपीएम पर 67 बीएचपी का पावर है.

इसके अलावा नई सेलेरियो में स्मार्टफोन नेविगेशन, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 7 इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

Tata Punch

micro-SUV Tata Punch यह सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. इसे पिछले साल लॉन्च किया गया था. टाटा पंच भारत में निर्मित सबसे सुरक्षित कारों में एक है. यानी सेफ्टी के लिहाज से यह कार सबसे ज्यादा अच्छी है. टाटा पंच 4 वेरिएंट- Pure, Adventure, Accomplished और Creative में उपलब्ध है. इसका 1.2-लीटर पावरट्रेन 85bhp की अधिकतम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपए (एक्स शोरूम) है.

पिछले साल यह देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक थी.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700 SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इसे दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. एक 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल यूनिट और दूसरा 2.2-लीटर mHawk डीजल यूनिट. दोनों मोटर्स को या तो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाता है, बेस एमएक्स ट्रिम को छोड़कर जहां इसे केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है. ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ केवल टॉप-स्पेक AX7 ट्रिम को चुना जा सकता है.

इसकी कीमत 12.49 लाख रुपए से शुरू होकर 22.99 लाख रुपए (एक्स शोरूम) तक जाती है.

