नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाजार में प्रीमियम कैटेगरी में अपने स्कूटर के साथ मौजूद एथर एनर्जी अब एक किफायती स्कूटर को जल्द ही लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने अपने इस स्कूटर का एक टीजर भी लॉन्च कर दिया है. अब बताया जा रहा है कि एथर के इस किफायती स्कूटर की बुकिंग कंपनी अगस्त में शुरू कर सकती है. वहीं त्योहारी सीजन के दौरान इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी.

बताया जा रहा है कि एथर का ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. इसकी कीमत 1 लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद की जा रही है. गौरतलब है कि फेम सब्सिडी में संशोधन के बाद एथर 450 एक्स की कीमतों में काफी इजाफा हुआ था जिसके बाद कंपनी की सेल पर भी फर्क पड़ा था. इसके बाद भी कंपनी ने एक ‌किफायती स्कूटर बाजार में लॉन्च करने की योजना बनाई थी.

बेहतरीन रेंज और टॉप स्पीड

एथर 450 एस में कंपनी 3 किलोवॉट का बैटरी पैक देगी. हालांकि कम पावर का बैटरी पैक होने के बावजूद इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है. वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये 90 किलोमीटर प्रति लीटर तक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगा. वहीं इसको चार्ज करने में 4 घंटे तक का समय लगेगा.

Is it a bird? Is it a plane? No, it’s the upcoming Ather 450S!

Know more at https://t.co/rKBttOUxlV#Ather450S #Ather #Teaser #ComingSoon #StayTuned #ElectricScooter #EV pic.twitter.com/7NppsgmKhc

— Ather Energy (@atherenergy) July 6, 2023