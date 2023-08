नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ई स्कूटरों को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है. कंपनी ने एक ट्वीट जारी कर बताया है कि स्कूटरों के सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ा अपडेट किया गया है और MoveOS 4 को रोल आउट यानि जारी कर दिया गया है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब ओला के भविष्य में आने वाले स्कूटरों में तो दिखेगा ही, इसी के साथ ये पुराने स्कूटरों में भी अपडेट किया जाएगा. ऐसे में यदि आपके पास भी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो जल्द ही आप इसे अपडेट कर सकेंगे.

कंपनी के अनुसार MoveOS 4 के लिए बीटा रोलआउट को 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा. इसमें कारीब एक महीने का समय लग सकता है. ऐसे में अक्टूबर में ये ग्राहकों के लिए उपलब्‍ध होगा. इस सॉफ्टवेयर के साथ ही कंपनी ने स्कूटरों में काफी तरह के अपडेट कर दिए हैं. इस अपडेशन के साथ ही आपको कई तरह के नए फीचर अब देखने को मिलेंगे.

क्या होगा खास

ओला ने अपने स्कूटरों के रीजनरेशन, हिल होल्ड, चार्जिंग टाइम प्रिडिक्‍शन, राइडिंग रेंज जैसे फीचर्स को सुधारा है. इसी के साथ फास्ट चार्जिंग अब पहले से और तेज हो जाएगी. वहीं डॉक्यूमेंट सिंकिंग, कॉन्टैक्ट्स, पेयरिंग और टच रेस्पॉन्स को भी काफी बेहतर किया गया है. अब स्‍कूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही आपको ओला मैप्स का नया वर्जन देखने को मिलेगा जिसे कंपनी से ही डवलप किया है. साथ ही जियोफेंसिंग, टाइमफेंसिंग, राइड जर्नल और कॉन्सर्ट मोड भी मिलेगा. नए सॉफ्टवेयर में गैराज मोड भी पेश किया गया है.

