मुफ्त में मिल रहा है Ola S1 Pro, कंपनी CEO ने खुद की घोषणा, बस करना होगा एक काम

नई दिल्ली. देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 Pro को लेकर बड़ी खबर है. अब आप इस ई- स्कूटर के मालिक बिना कोई भी पैसा दिए बन सकते हैं. इस बात की जानकारी खुद कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने दी है. दरअसल भाविश हमेशा से ही पेट्रोल स्कूटर्स यानि इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) के विरोध में अपने ट्वीट करते हैं और इलेक्ट्रिक व्‍हीकल को ही भविष्य बताते हैं. अब उन्होंने इसी को लेकर एक प्रतियोगिता भी शुरू कर दी है.

भाविश ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ओला एस 1 प्रो को फ्री में देने की घोषणा करते हुए लिखा कि यदि कुछ नए और फनी मीम बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये सभी मीम पेट्रोल व्हीकल और आईसीई पर होंगे. यदि आपके पास भी कोई ऐसा ही मीम है तो शेयर करें. उन्होंने आगे लिखा कि जो भी बेस्ट मीम होगा उन्हें ओला एस 1 प्रो स्पेशल एडिशन ईनाम के तौर पर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा.

पहले भी दे चुके हैं ऐसा ऑफर

इससे पहले भी भाविश ऐसा ऑफर दे चुके हैं. इस साल होली से पहले भाविश ने ट्वीट कर कहा था कि स्कूटर की बढ़ती मांग पर हम 5 स्कूटर विशेष तौर पर होली एडिशन के लिए बनाएंगे. इस दौरान लोगों को एस1 के साथ होली कैसे मनाई इसका वीडियो और फोटो कमेंट के साथ शेयर करना था. इनमें से बेस्ट 5 वीडियो और फोटो को ये होली एडिशन फ्री में दिया गया था.

