Ola S1 Air: ओला इसी महीने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Air को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने 28 जुलाई को स्कूटर को लॉन्च करने के साथ ही पर्चेज विंडो (Purchase Window) को भी खोलने की घोषणा की है. पर्चेज विंडो खुलने के बाद लोग S1 Air की कीमत का भुगतान कर स्कूटर को खरीद सकेंगे. ओला S1 Air कंपनी का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी। लॉन्च होने के बाद इंडियन मार्केट में Ola S1 Air का सीधा मुकाबला TVS iQube, Bajaj Chetak और Ather 450X से होगा.

ओला S1 Air को कंपनी तीन वेरिएंट में लाने वाली है. इसके बेस मॉडल की कीमत 84,999 रुपये, मिडिल वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये और टॉप मॉडल की कीमत 1,09,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की लेटेस्ट मूव3 ओएस (Ola Move3 OS) से लैस है. वहीं इसमें फुल चार्ज पर 125 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. S1 Air के खरीदार कोरल ग्लैम, जेट ब्लैक, लिक्विड सिल्वर, नियो मिंट और पोर्सिलेन व्हाइट रंग विकल्पों में से चयन कर सकते हैं.

5 लाख किलोमीटर चलाकर हुई टेस्टिंग

ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में दावा किया है कि ओला S1 Air को 5 लाख किलोमीटर चलाकर टेस्ट किया गया है. आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए वाहनों को लाखों किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट करती हैं, ताकि इस दौरान उनमें आने वाली किसी भी गड़बड़ी का पता लगाया जा सके. इसके साथ ही वाहन की क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है.

Purchase for S1 Air will open from 28th July-30th July for reservers and all our existing community, at an introductory price of ₹1,09,999.

Everyone else can purchase from 31st July at ₹1,19,999. Reserve now to get the introductory price!

Deliveries start early August! pic.twitter.com/EBM35oSh0B

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 21, 2023