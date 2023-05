एक तरफ Simple 1 हुआ लॉन्च, दूसरी तरफ भाविश ने Ola S1 Air पर की बड़ी घोषणा, जानिए कब आएगा सबसे सस्ता E-Scooter!

नई दिल्ली. इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मंगलवार को दो बड़ी हलचल हुईं. पहली तो तब जब इंडियन स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने अपना पहला और सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple 1 लॉन्च किया. दूसरी तब जब ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने Ola S1 Air को लेकर बड़ी घोषणा कर दी. सबसे सस्ते इंडियन ई स्कूटर के तौर पर कभी प्रोजेक्ट किया गया एस1 एयर कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी भी भाविश ने अपने ट्वीट के जरिए दी.

भाविश ने ओला एस1 के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा कि इसको चला कर मजा आया, मुझे इनसे प्यार है, जुलाई में आपके पास आ रहे हैं. भा‌विष के ट्वीट से ये साफ हो गया कि जुलाई में कंपनी अपने स्कूटर को बाजार में उतार देगी.

तीन वेरिएंट्स होगा लॉन्च

कंपनी ओला एस1 को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च करेगी. इसके बेस वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये होगी और ये 2 किलोवॉट की बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जाएगा. वहीं दूसरा वेरिएंट 99999 रुपये का होगा जिसमें कंपनी ने 3 किलोवॉट का बैटरी पैक दिया है. वहीं तीसरा वेरिएंट 4 किलोवॉट के बैटरी पैक के साथ आएगा जिसकी कीमत 109,000 रुपये होगी.

Test drove the first S1 Air vehicles!! Loving them

Coming to you in July pic.twitter.com/wWnIAFYs62

— Bhavish Aggarwal (@bhash) May 23, 2023