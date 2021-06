अगले साल काफी बड़े मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में Royal Enfield, जानिए क्या अलग होगा न्यू जनरेशन बाइक्स में

नई दिल्ली. युवा (Youth) से लेकर हर उम्र वर्ग के लोगों में सबसे पसंदीदा बाइक रॉयल इनफील्ड (Royal Enfield) के लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है. कंपनी अब मिडिल वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर फोकस कर रही है. कंपनी वार्षिक आधार पर पहले की तुलना में ज्यादा से ज्यादा नए मॉडल लॉन्च (New Models) करने की तैयारी में है. वहीं यह भी बड़ी खबर है कि कंपनी की प्लानिंग और बड़े मॉडल्स (Big Bikes) बनाने की भी है जिसे अगले साल तक लॉन्च भी किया जा सकता है. आयशर मोटर्स के मालिकाना हक वाली और 350cc से 650cc सेगमेंट में लीडरशिप पोजिशन रखने वाली रॉयल एनफील्ड की ऑर्डर बुक इस समय पूरी तरफ फुल नजर आ रही है. कंपनी के पास इस समय इतने ऑर्डर है कि इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए ही कंपनी की फैक्ट्ररियों को लगातार 2-3 महीने तक काम करना होगा. आज के कारोबार में आयशर मोटर्स के शेयर लाल निशान में बंद हुए है। एनएसई पर ये स्टॉक 23.15 रुपये यानी 0.84 फीसदी की गिरावट के साथ 2,744.60 के स्तर पर बंद हुआ है.

इस साल लॉन्च होंगे अब तक सबसे ज्यादा मॉडल

एनालिस्ट से बात करते हुए रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के सीईओ (CEO) विनोद दसरी (Vinod Dasari )ने कहा कि हमारे पास बहुत ही रोमांचकारी प्रोडक्ट पाइपलाइन (Pipeline) है. रॉयल एनफील्ड इस साल अब तक के सबसे ज्यादा मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है.

कुछ महीनों में लॉन्च हुए यह मॉडल

पिछले कुछ महीनों के दौरान रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) में Meteor 350 और नई हिमालयन के अलावा 350CC की कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर के नए कलर वेरिएंट लॉन्च किए हैं. हालांकि इस बातचीत में विनोद दसारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले है.

आगे काफी बड़े मॉडल होंगे लॉन्च

रॉयल एनफील्ड के सीईओ विनोद ने कहा कि हम हर क्वार्टर में एक नया मॉडल (New Models ) लॉन्च करना जारी रखेंगे क्योंकि पहले ही कोरोना (Delay due to corona) के कारण काफी देर हो चुकी है. हम इतना बता सकते है कि हम आगे काफी बड़े मॉडल लाने वाले है और इसको लेकर हम काफी उत्साहित है.