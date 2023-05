ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में मचा देगा तहलका, Ola S1 Pro से 30 हजार रुपये सस्ता, 300Km की धांसू रेंज!

हाइलाइट्स सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी 300Km की रेंज. 23 मई को भारत में होगी लाॅन्च. 1.10 लाख रुपये हो सकती है कीमत.

Simple One Roll Out: बेंगलुरु स्थित ई-स्कूटर निर्माता सिंपल एनर्जी (Simple Energy) ने अपनी Simple One (सिंपल वन) इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन शुरू कर दिया है. कंपनी 23 मई को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगी. कंपनी ने बताया है कि वह तमिलनाडु के शूलगिरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटरों का उत्पादन शुरू कर चुकी है और हाल ही में इस प्लांट से पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोल आउट किया है.

कंपनी का दावा है कि Simple One भारत की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इस वजह से इसे खरीदने वाले ग्राहकों को रेंज की चिंता नहीं सताएगी. कंपनी के मुताबिक, फुल चार्ज पर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 236 किलोमीटर है, जिसे एक एडिशनल बैटरी पैक की मदद से 300KM तक बढ़ाया जा सकता है.

Simple One महज 2.77 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है. कंपनी ने इस ई-स्कूटर में 4.8 kWh की लिथियम आयन बैटरी और 8.5KW के इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है, जो 4.5 KW का पीक पॉवर आउटपुट और 72 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ डिस्क ब्रेक दिया गया है. कंपनी ने इसमें 30 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फुल एलईडी लाइटिंग, टीएफटी टचस्क्रीन, बुलेटूथ कनेक्टिविटी, क्लाउड स्टोरेज समेत कई तरह के आधुनिक फीचर्स दे रही है.

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4 राइडिंग मोड्स – ईको, राइड, डैश और सॉनिक मिलेंगे। मोड के अनुसार स्कूटर की परफॉरमेंस अलग-अलग होगी। इस स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है.

कंपनी ने पहले स्कूटर का खुलासा करते हुए इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये से 1.45 लाख रुपये के बीच रखने की घोषणा की थी. हालांकि, उम्मीद है कि लॉन्च के समय कंपनी स्कूटर की कीमतों में बदलाव कर सकती है. सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया जा सकता है.

