Suzuki ने रिकॉल की अपनी दो बाइक्स, इंजन में पेश आ रही थी ये दिक्कत

नई दिल्ली. जापानी ऑटोमेकर दिग्गज सुजुकी (Suzuki) ने अपनी दो बाइक्स को भारत से रिकॉल (Recll two bikes) करने का फैसला किया है. इसमें सुजुकी की Gixxer SF 250 और Gixxer 250 शामिल है. कंपनी ने यह फैसला दोनों मॉडल्स के इंजन में से आ रही वाइब्रेशन (Engine vibration)की बड़ी दिक्कत की आ रही शिकायतों के बाद किया है. इसमें एक अन्य भी राइडर्स महसूस कर रहे थे जो कि ड्राइव गियर की पोजिशनिंग (incorrect positioning of the balancer drive gear ) को लेकर है जिसमें दिक्कतें पेश आ रही है. सुजुकी Gixxer 250 की एक्स शो रूम प्राइज 1.68 लाख रुपये है जबकि Gixxer SF 250 1,78,866 रुपये की एक्स शो रूम प्राइज के साथ आती है.

इन सालों में मैन्यूफैक्चर हुई बाइक ही होगी रिकॉल

कंपनी ने घोषणा की है कि वो Gixxer SF 250 और Gixxer 250 में आ रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए 199 बाइक्स को वापस बुला रही है. यहां कंपनी ने यह भी साफ किया है कि वो अगस्त 2019 से मार्च 2021 के बीच मैन्यूफैक्चर हुई बाइक्स ही रिकॉल करेगी.कंपनी के इस फैसले की जानकारी सुजुकी ने सोसायटी ऑफ इंडिया आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के वॉलेंटरी रिकॉल पेज पर दी है. पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि Gixxer SF 250 और Gixxer 250 को रिकॉल करने का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट में सुपरवाइजर्स बैलेंसर ड्राइव गियर की दिक्कत को दूर करने में सफल नहीं हो पाए है.

बिना किसी शुल्क के बदलेगी पार्ट्स

सुजुकी इंडिया Gixxer SF 250 और Gixxer 250 के रिकॉल के बाद दोनों की जांच करेगी और दिक्कत वाले पार्ट्स को बिना किसी शुल्क के बदलने का काम भी करेगा. Gixxer SF 250 और Gixxer 250 दोनों ही 249cc, सिंगल सिलेंडर, सिंगल ओवरहेड काम, ऑइल कूल्ड इंजन के साथ आती है जिससे अधिकतम 26 बीएचपी की पावर 9300rpm के साथ मिलती है. बाइक में छह स्पीड गियरबॉक्स मैकेनिज्म दिया गया है.

हाल ही में लॉन्च की है यह बाइक

सुजुकी अपनी सबसे पॉपुलर बाइक Hayabusa को इंडिया में हाल ही में लॉन्च किया हैंं. कंपनी ने इस बाइक में BS VI कंपायल का इंजन दिया है. बता दें बीते साल BS VI मानक लागू होने के बाद सुजुकी को अपनी इस बाइक की सेल बंद करनी पड़ी थी. तभी से इस बाइक के अपडेट वर्जन के लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही थी. वहीं सुजुकी ने 2021 Hayabusa को तीन कलर ऑप्शन ग्लास स्पार्कल ब्लैक विद कैंडी बर्न गोल्ड, मेटालिक मैट स्वॉर्ड सिल्वर के साथ कैंडी डारिंग रेड और पर्ल ब्रिलिएंट व्हाइट / मेटालिक मैट स्टेलर ब्लू कलर में लॉन्च किया है.