VIDEO: इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 6 लोग हो सकते हैं सवार ! यकीन न हो तो वीडियो देख लें

नई दिल्ली. भारत में लॉन्च होने के बाद से, ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola S1 Electric Scooter) को क्वालिटी से संबंधित कई मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. हाल ही में, सवारी करते समय फ्रंट सस्पेंशन के टूटने के कई उदाहरण इंटरनेट पर सामने आए हैं. नतीजतन, ओला इलेक्ट्रिक ने सस्पेंशन रिप्लेसमेंट के लिए रिकॉल जारी किया. हाल ही के एक ट्विटर पोस्ट में, ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ओला एस1 की ताकत दिखाई.

अग्रवाल ने एक ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की तस्वीर पोस्ट की जिसमें 6 लोग सवार थे. राइडर के अलावा, 5 और व्यक्ति या तो सीट पर लटके हुए थे या खड़े थे, जिनमें एक व्यक्ति खतरनाक तरीके से फुट-बोर्ड पर बैठा था. चलते स्कूटर पर सवार सभी 6 लोगों ने हेलमेट पहन रखा था. इस स्टंट का एक वीडियो यूट्यूब पर “#BuiltToPerfection” कैप्शन के साथ दिखाई दिया.

https://t.co/2OSM8CZHzL

Wow! The toughest stress test I’ve seen of any scooter till date!

Ola S1 is a beast 🙂 pic.twitter.com/xca2A06AP9

— Bhavish Aggarwal (@bhash) April 17, 2023