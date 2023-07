नई दिल्ली। ‘गिरगिट की तरह रंग बदलने’ वाले मुहावरे को अपग्रेड करने का समय आ गया है. अब गिरगिट की जगह BMW भी रंग बदलने लगी है. लग्जरी कार मैनुफैक्चरर BMW ने एक ऐसी कार बनाई है जो एक बटन दबाते ही अपना रंग बदल लेती है. ये दुनिया की पहली रंग बदलने वाली कार है

इस रंग बदलने वाली कार का नाम BMW iX Flow है. फिलहाल इसमें रंगों के ज्यादा ऑप्शन नहीं है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट है. नवंबर, 2022 में TIME ने बेस्ट इनोवेशन की अपने एनुअल लिस्ट में इस कार को शामिल किया था. इस लिस्ट में टाइम ऐसे इनोवेशंस को शामिल करता है जो इंसानों के जीने, काम करने और सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं.

ये भी पढ़ेंः इस घर में नहीं एक भी एयर-कंडीशनर, 90 डिग्री टेम्प्रेचर में भी रहता है कूल!

अपनी इस कार को इंट्रोड्यूस करते हुए 2022 में BMW ने लिखा था, “जब टेक्नीक से बनाई गई चीज़ जादू लगने लगे. गाड़ियों के लिए हमेशा एक जैसा दिखना क्यों ज़रूरी है? सोचिए कि आपकी कार गर्मी की दोपहरी में सफेद रंग की हो जाए और सर्दी के मौसम में उसका रंग काला हो जाए, वो भी बस एक बटन दबाने से.”

इस कार का एक वीडियो ऐप सर्कल के CEO टेंसू येगेन ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा- BMW अब रंग बदल सकती है, पुलिस वालों को गुड लक.

BMW’s can now change colors – Good luck for the police😊

pic.twitter.com/QGlwIE568h

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 30, 2023