इंतजार खत्म, कल लॉन्च होगा BMW का पहला स्कूटर, जानें BMW C 400 GT की कीमत और फीचर्स

BMW C 400 GT: लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया (BMW Motorrad India) अपना पहला स्कूटर लॉन्च करने जा रही है. भारत में यह स्कूटर 12 अक्टूबर, मंगलवार को लॉन्च होगा.

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया (BMW Motorrad India) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मैक्सी स्कूटर (BMW Maxi-Scooter) का टीजर जारी किया है. अब 12 अक्टूबर को कंपनी BMW maxi scooter C 400 GT को भारत में लॉन्च करने जा रही है. स्कूटर की लॉन्च की तारीख का ऐलान भी कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किया है.

अपने ट्विटर संदेश में बीएमडब्ल्यू ने लिखा है, हम जानते हैं कि आप सांस रोक कर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है. 12 अक्टूबर, 2021 को अनावरण किया जाएगा.

इससे पहले BMW Motorrad India ने अपने टीजर में कहा था कि यह भारत का सबसे प्रीमियम ग्रेड और कीमत वाला स्कूटर हो साबित हो सकता है. इसमें कई नए और लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

We know you have been waiting with bated breath for a bit, but your wait is coming to an end very soon.

Unveiling on October 12, 2021.#C400GT #CityMeetsGT #UrbanMobility #MakeLifeARide #BMWMotorradIndia #BMWMotorrad pic.twitter.com/GWq87txBJP

— BMWMotorrad_IN (@BMWMotorrad_IN) October 6, 2021