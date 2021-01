नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Hero Motocorp की बाइक और स्कूटर अब आप पूरे परिवार के साथ घर से बैठ कर पसंद कर सकते है. इसे लिए हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Showroom in your Room सुविधा शुरू की है. जिसके जरिए आप अपने पसंदीदा वाहन का बुक कर सकते है. इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको टू-व्हीलर के लिए लोन की सुविधा भी मिलेगी. जिसके जरिए आप जब चाहे अपना पसंदीदा टू-व्हीलर खरीद सकते है और हीरो मोटोकॉर्प टू-व्हीलर की बुकिंग के कुछ समय बाद आपके टू-व्हीलर को आपके घर डिलीवरी कर देगी.

Hero Showroom in your Room - हीरो मोटोकॉर्प के इस प्लेटफॉर्म पर आप बाइक के साथ स्कूटी भी खरीद सकते है. इसके लिए आपको सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट https://www.heromotocorp.com/en-in/ पर जाना होगा. जिसके बाद आप अपनी पसंद का वाहन बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं.

प्रोसेस के बाद आपके घर पर होगी डिलीवरी- ये सभी प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा. जिसके प्राप्त होते ही हीरो मोटोकॉर्प आपके दिए हुए पते पर आपके पसंद के वाहन की डिलीवरी कर देगी.

सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट https://www.heromotocorp.com/en-in/ पर एक्सिस करेंइसके बाद आपको फ्लिकर में Hero Showroom in your Room का ऑप्शन दिखाई देगाजहां क्लिक करने पर आपके सामने virtualshowroom खुलकर सामने आएगायहां आप अपनी पसंद के टू-व्हीलर को स्लेक्ट कर सकते हैअपनी पसंद के टू-व्हीलर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगेजिसमें पहला Buy और दूसरा Exploer More का ऑप्शन दिखाई देगाजब आप Exploer More के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टू-व्हीलर की सभी डिटेल्स सामने आ जाएगीवहीं आप जैसे ही Buy के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टू-व्हीलर के वेरिएंट और कल का ऑप्शन आएगाइसके बाद आपको अपना राज्य और शहर चुनना होगायहां आपको अपने शहर के सभी हीरो मोटोकॉर्प के डीलर के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से किसी एक का आपको चुनाव करना हैइसके बाद आपके सामने फाइनेंस और टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगाजब आप ये सभी प्रोसेस पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको Pay Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगाइसके बाद आपके सामने Register Now का ऑप्शन आएगा. यहां आपको अपनी डिटेल्स देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा