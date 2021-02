लॉकडाउन (Lockdown ) के दौरान जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था उस वक्त कई लोगों को महसूस हुआ कि, घर में एक कार होना जरूरी है. क्योंकि कई बाहर इमरजेंसी में किसी दूसरे शहर जाने के लिए कार ही बेहतर विकल्प थी. यहीं वजह है कि अब सेकंड हैंड कार मार्केट (Second hand car market) में एक बार फिर बूम आ रहा है. कम बजट में ही सही और छोटी ही हो लेकिन लोग अब कार लेना चाह रहे है. स्थिति यह है कि सेकंड हैंड कार डीलर्स भी छोटी कारों को खरीदने बेचने में ज्यादा फोकस कर रहे है.यदि आप भी कार लेने का मन बना रहे है और आपका बजट एक लाख का है तो आपके पास कई विकल्प है. मारुति ऑल्टो, वैगनआर, सेंट्रों जैसी कारें जो 2008-2009 मॉडल की है और एक लाख रुपये के बजट में आसानी से मिल सकती है. इन कारों का मेंटेंनस भी ज्यादा नहीं आता. मारुति के ट्रू वैल्यू, (maruti true value ) मंहिद्रा के फस्ट च्वाइस (mahindra first choice) जैसे लगभग सभी कंपनियों ने सेकंड हैंड कार में डील करना शुरू किया है. जहां कस्टमर द्वारा एक्सचेंज में दी जाने वाली कार को कंपनियां बेचती है. यहां से आप अपने बजट के हिसाब से गाड़ी ले सकते है. इसके साथ साथ अब ओएलएक्स, कार्स 24 भी सर्टिफाइट सेंकड हैंड कार सेल कर रहे है.नोएडा में कार डील में काम करने वाले राकेश कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद से लोगों को घर में एक कार होने की जरूरत का एहसास हुआ है. यहीं वजह है कि लोग गाड़ियां तलाश रहे है. हमें भी छोटी गाड़ियों पर यानि कम बजट की गाड़ियां तलाशनी पड़ रही है. क्योंकि यह भी सही है जिनके पास छोटी गाड़ियां है उन्हें भी उसकी वैल्यु पता चली लॉकडाउन में और वे भी गाड़ियां नहीं सेल कर रहे है.कार एक्पर्ट शहजाद कहते है कि कम बजट में ऊंचे मॉडल की गाड़ी लेने की इच्छा भी पूरी हो सकती है. इसके लिए टैक्सी में चलने वाली गाड़ियां सबसे अच्छा विकल्प है. वे कहते है लॉकडाउन के चलते टैक्सी बिजनस में उन लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा जिन्होंने नए वाहन लिए थे और जिनकी आजीविका भी टैक्सी थी. गाड़ी की किश्त जा रही थी लेकिन इनकम नहीं थी. इसके चलते इस वक्त कई टैक्सी चालक अपने वाहन को बेच रहे है. वे बताते है दिल्ली में ही 2015 मॉडल की आल्टो या वैगनआर 1.5 लाख तक मिल सकती है. जिसे प्राइवेट करवाने में करीब 20 हजार का खर्चा आता है.सेकंड हैंड कार लेना भी एक तरीके का रिस्क हो जाता है जब आप गाड़ी और उसके दस्तावेजों को चैक किए बगैर खरीद ले. कम दाम में कार लेने के चक्कर में हो सकता है कि आप किसी से चोरी की कार भी ले ले. इसलिए बेहतर होगा कि कार किसी परिचित से ले या फिर भरोसेमंद डीलर्स से. कभी भी सिर्फ पांच मिनट की टेस्ट राइड लेकर ही कार की स्थिति का अंदाजा ना लगाए बल्कि उसे कम से 20 मिनट तक लगातार चलाए और बेहतर होगा कि अपने किसी मैकेनिक को दिखाने के बाद ही कार ले.