अपने मन पसंद कलर में खरीदें Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंपनी ने मांगे सजेशन, ऐसे करें अप्लाई

नई दिल्ली. Ola के इलेक्ट्रिक स्कूटर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले Ola के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक ट्विट करके लोगों से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कलर्स का सजेशन मांगा है. उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि, ये समय पेंट आर्डर करने का है! आप ओला स्कूटर पर कौन सा रंग पसंद करेंगे? आपको पहले ही ब्लैक के लिए कवर कर लिया गया है! और क्या? @OlaElectric. वहीं भाविश अग्रवाल के इस ट्विट पर लोग अपनी पसंद के कलर में ओला स्कूटर की डिमांड कर रहे हैं.

हर साल बनेंगे 20 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर - ओला ने तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाया है. जहां कंपनी 2400 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है और उसकी योजना है कि, यहां हर साल करीब 20 लाख टू-व्हीर्ल्स का निर्माण किया जाए. आपको बता दें आने वाले दिनों में ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा. वहीं कंपनी का दावा है कि, इस प्लांट में करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

Time to order some paint! What color would you like on the Ola Scooter? Already got you covered for Black! What else? @OlaElectric pic.twitter.com/NXMftKJrrq