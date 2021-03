Car Loan: कार का सपना होगा पूरा,जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ SBI दे रहा है सस्ता लोन

नई दिल्ली. कार खरीदना सभी का सपना होता है. लेकिन कई बार बजट न होने की वजह से लोग कार नहीं खरीद पाते. ऐसे में देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टैट बैंक ने सस्ता कार लोन देने की शुरुआत की है. जिसमें SBI की ओर से काफी सहूलियत के साथ सस्ता लोन देना शुरू किया है. जिसे SBI ने PehelSBI नाम दिया है. आइए जानते है एसबीआई की इस पहल में आपको किस इंटरेस्ट रेट पर कार लोन मिल सकता है.

प्रति लाख 1,534 रुपये देनी होगी EMI - एसबीआई की ओर से शुरू किए गए कार लोन प्रोग्राम में अगर आप नई कार के लिए लोन लेते है. तो आपको केवल प्रति लाख 1,534 रुपये की शुरुआती EMI देनी होगी.

Doston ke sath trip pe jaana hai par car nahi hai? Worry not. Apply for a Car Loan with SBI and enjoy exciting deals like 7.50% Interest Rate, Nil Processing Fee, and many more. #SBI #PehleSBI #CarLoan pic.twitter.com/YC6t0WbFus