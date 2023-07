नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि अगर ‘महिंद्रा स्कॉर्पियो’ एसयूवी फ्लॉप हो जाती, तो वो आज कंपनी के चेयरमैन नहीं होते. आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में कहा कि स्कॉर्पियो एक “भरोसेमंद योद्धा” रही जो जिसने हमेशा उनका साथ दिया. उन्होंने कहा कि अगर स्कॉर्पियो फ्लॉप हो जाती तो बोर्ड उन्हें नौकरी से निकाल देता. उन्होंने यह भी कहा कि उनके करियर का श्रेय स्कॉर्पियो को जाता है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2002 में लॉन्च किया गया था. यह कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी, और इसने महिंद्रा को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित करने में मदद की.

स्काॅर्पियो ने बदली कंपनी की किस्मत

आनंद महिंद्रा ने कहा कि स्कॉर्पियो महिंद्रा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी. उन्होंने पहले कहा था कि यह कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया पहला उत्पाद था जो डिजाइन और इंजीनियरिंग में वास्तव में पूरी तरह भारतीय था. महिंद्रा ने कहा कि स्कॉर्पियो की सफलता महिंद्रा टीम की कड़ी मेहनत के कारण थी. उन्होंने कहा कि टीम ने स्कॉर्पियो के साथ बहुत सारे जोखिम उठाए और उन्हें उनके साहस के लिए पुरस्कृत किया गया.

I’m sure you haven’t forgotten how we were in Nashik together to road test the prototype @hormazdsorabjee Phew, we’ve come a long way since then! But this trusty warhorse has always been at our side, ready to ride into battle with us. If it had flopped, the board would have fired… https://t.co/qklIM7lbtw

— anand mahindra (@anandmahindra) July 1, 2023