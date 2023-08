नई दिल्ली. महिंद्रा ग्रुप के चेरमैन अक्सर अपनी ट्वीट्स और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर तोहफे देने के लिए चर्चा में रहते हैं. कभी देसी जुगाड़ से एसयूवी तैयार करने वाले को बोलेरो तो कभी हाथी से पर्यटकों को बचाने के दौरान ड्राइव की गई बोलेरो को लेकर की गई ड्राइवर की तारीफ. लेकिन अब आनंद महिंद्रा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल आनंद महिंद्रा अब चेस चैंपियन प्रगनानंद के माता पिता को अपनी कंपनी की एक खास एसयूवी गिफ्ट करने जा रहे हैं. इस बात की जानकारी खुद आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट कर दी.

आनंद महिंद्रा अब प्रगनानंद के माता पिता को XUV400 EV तोहफे में देने जा रहे हैं. आनंद महिंद्रा ने इस दौरान लिखा कि वे चाहते हैं परिजन अपने बच्चों को चेस जैसे खेलों की तरफ बढ़ाएं. ये भविष्य के लिए एक बेहतर इंवेस्टमेंट की तरह होगा. वैसा ही जैसा कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं. इसी के साथ उन्होंने लिखा कि इसकी को देखते हुए मैं प्रगनानंद के परिजनों को एक्सयूवी 400 ईवी को तोहफे के तौर पर देना चाहता हूं. प्रगनानंद के माता पिता श्रीमती नागालक्ष्मी और श्री रमेश बाबू को हमारी बधाई कि उन्होंने अपने बेटे के पैशन को सपोर्ट किया और यहां तक उसको पहुंचने में मदद की.

Appreciate your sentiment, Krishlay, & many, like you, have been urging me to gift a Thar to @rpragchess

But I have another idea …

I would like to encourage parents to introduce their children to Chess & support them as they pursue this cerebral game (despite the surge in… https://t.co/oYeDeRNhyh pic.twitter.com/IlFIcqJIjm

— anand mahindra (@anandmahindra) August 28, 2023