हाइलाइट्स साल में कुछ दिन कारों पर भारी डिस्काउंट मिलते हैं. त्योहारों में नई कार पर भारी छूट मिल सकती है. साल के अंत में भी अच्छा डिस्काउंट मिलता है.

Best Time To Buy A New Car In 2023: हर किसी का सपना होता है कि उसकी भी एक कार हो. फैमिली में कार की एक खास जगह होती है और हर किसी को अपनी कार से बहुत लगाव होता है. हालांकि कार खरीदने का फैसला लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके पास ज्यादा बजट न हो और आपको उसी बजट में एक अच्छी कार लेनी हो. ज्यादातर लोग कार खरीदने के पहले उसपर काफी रिसर्च करते हैं. इस दौरन लोग कार पर मिलने वाली छूट, ऑफर्स और फायदों के बारे में जानकारी लेते हैं. इसके बाद ही कौन सा मॉडल खरीदना है इसपर अंतिम फैसला लिया जाता है.

हर साल कुछ ऐसे मौके आते हैं जब कंपनियां भारी डिस्काउंट पर अपनी कारों को बेचती हैं. कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके और इसके साथ ही डीलरशिप पर मौजूदा गाड़ियों का स्टॉक भी खाली हो जाए. अगर आप इस साल नयी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस साल के कुछ दिन डीलरशिप से भारी डिस्काउंट मिल सकता है. आइए जानते हैं कि कार खरीदने का सबसे अच्छा समय कब होता है…

महीने के अंत में कार खरीदना बेहतर

अगर आप किसी नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको महीने के अंत में खरीदना चाहिए। महीने के अंत में आपको कुछ छूट मिलने की पूरी संभावना है. ऐसा इसलिए क्योंकि महीने के अंत में अधिकांश डीलर अपने मासिक बिक्री कोटा को बंद करने की प्रतीक्षा करते हैं और इसलिए बिक्री को बढ़ाने के लिए वे कार खरीदार को अच्छी छूट प्रदान करते हैं. इसलिए, महीने के अंतिम दिनों में कार खरीदने का यह सबसे अच्छा समय होता है.

साल के अंत में भी मिलेगा अच्छा डिस्काउंट

महीने के अंत के साथ-साथ साल का अंत भी कार खरीदने के लिए अच्छा समय होता है. अक्टूबर से दिसंबर, जो मूल रूप से छुट्टियों की अवधि है, कार खरीदने का अच्छा समय माना जाता है. ऐसे समय के दौरान, शोरूम पर पुराने कार मॉडलों को भारी डिस्काउंट पर बेचा जाता है. इसलिए, ऐसे समय को कार खरीदने का सबसे अच्छा समय माना जाता है और आप इस दौरान अपनी नई कार पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

त्योहारों के समय खरीदारी

त्योहारों के समय कंपनियां अपनी कारों के साथ फेस्टिव सीजन डिस्काउंट लाती हैं. फेस्टिव सीजन में आपको नई कार पर सबसे अधिक डिस्काउंट मिल सकता है. ऐसे में आपको कंपनी तो छूट देगी ही साथ में डीलर से भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. दिवाली, होली, दशहरा जैसे त्यौहार या स्वतंत्रता दिवस के दिनों में आप नई कार डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. कई बार कार कंपनियां सीजनल डिस्काउंट भी देती हैं जैसे मानसून या गर्मियों में छूट.

