बिहार की बेटी घर लाई 'मिस वर्ल्ड' जैसे खूबसूरत एसयूवी, देसी अंदाज में किया पूजा-पाठ, बेहद अनोखे हैं फीचर्स

Neha Sharma Buys luxury SUV: बॉलीवुड कलाकर और लग्जरी गाड़ियों के लिए उनका का प्यार किसी से नहीं छिपा है. फिल्म इंडस्ट्री के हर एक्टर और एक्ट्रेस के पास एक से एक लग्जरी कारे हैं, कुछ कलाकारों के पास तो महंगी गाड़ियों के काफीले हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने भी एक लग्जरी एसयूवी खरीदी है, जिसका नाम मर्सिडीज-बेंज जीएलई है. बिहार की रहने वाली नेहा शर्मा बिलकुल देसी अंदाज में नई एसयूवी का स्वागत पूजा-पाठ के साथ कर रही हैं.

Mercedes-Benz GLE को तीन वेरिएंट में बेचती है. इसमें 300d, 450 और 400d का ऑप्शन है. लग्जरी एसयूवी की कीमत 88 लाख रुपये से शुरू हो कर 1.05 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. इसके किसी भी मॉडल की ऑनरोड कीमत 1 करोड़ रुपये से ऊपर तक जाती है. हालांकि, यह पता नहीं चला है कि नेहा ने कौन सा वेरिएंट खरीदा है. उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें जीएलई की डिलीवरी लेते हुए देखा जा सकता है.

May we keep working hard and May God always be kind to us and may we be forever grateful ..#gratitude 🙏 @aishasharma25 pic.twitter.com/DnTFho1wa8

