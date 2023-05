इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डालने की जगह खोजती दिखी महिला, वायरल हुआ वीडियो, तो दिया अजीब एक्सक्यूज

Tesla Car Viral Video: इलेक्ट्रिक कारों ने लोगों के कार चलाने के परंपरागत तरीके को बदल दिया है. चूंकि इलेक्ट्रिक कार केवल बिजली से चलती हैं इसलिए इनमें ईंधन डलवाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लंबे समय तक ईंधन वाली कार चला चुके लोगों को अगर अचानक से इलेक्ट्रिक कार दे दी जाए तो उन्हें कुछ समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है. दरअसल, इंटरनेट पर कुछ दिनों से इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपनी टेस्ला कार में पेट्रोल डलवाने की कोशिश करती दिखी।

बताया जाता है कि यह वीडियो नार्थ इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर का है, जहां एक महिला एक फ्यूल स्टेशन पर अपनी इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डलवाने पहुंच गई. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिला का नाम डैनियल राइट है जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो व्यूज पाने के लिए जानबूझकर शूट किया गया है, लेकिन महिला ने खुद सामने आकर उस घटना की सच्चाई उजागर की.

डैनियल ने ‘द डेली स्टार’ को एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी टेस्ला कार नई है और उस दिन ज्यादा काम के चलते वह थक गईं थीं. उन्होंने बताया कि थकान में उन्हें पता ही नहीं चला की वह क्या कर रही हैं। डैनियल ने कहा, “मैं यह सोच कर फ्यूल स्टेशन पर गई थी कि उस दिन मुझे काउंटर पर कौन सी मिठाइयां मिलने वाली हैं. मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कार में पेट्रोल डलवाना है. फ्यूल के लिए लाइन में खड़े अन्य कार चालकों ने जब उन्हें बताया कि उनकी कार इलेक्ट्रिक है तब उन्हें अपनी भूल का पता चला.

यहां देखें वीडियो

.@elonmusk see what you did to people 🤣🤣

pic.twitter.com/aRs8GBtMZn

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 6, 2023