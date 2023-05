6 जून को दस्तक देगी Honda SUV! कंपनी ने बताया क्या किया है नामकरण, क्रेटा से लेकर सेल्टॉस तक घबराहट के बादल

नई दिल्ली. लंबे समय से होंडा की मिड साइज एसयूवी के लॉन्च होने को लेकर चर्चा की जा रही थी. कंपनी ने इसका टीजर जब से जारी किया था तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि कार इस साल के अंत तक लॉन्च कर दी जाएगी. लेकिन अब कंपनी इस कार को 6 जून को शोकेस कर सकती है. हालांकि कंपनी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन कंपनी ने कार के नाम की घोषणा कर दी है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि इस नई मिड साइज SUV का नाम Honda Elevate है.

होंडा एलीवेट को कई बार रोड टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. वहीं कंपनी ने इसके स्कैच को लेकर एक टीचर भी जारी किया था. अब सामने आई तस्वीरों से ये साफ है कि एलीवेट सीआर-वी और डब्‍ल्यूआरवी से इंस्पायर्ड डिजाइन पर बनाई गई है. इसका फ्रंट लुक सीआरवी की लास्ट जनरेशन से मिलता जुलता है.

यह भी पढ़ें : 6 एयरबैग वाली इंडिया की सबसे सस्ती कार, कम कीमत में मिलेगी पूरी सेफ्टी

जबर्दस्त लुक्स

कार में एलईडी हेडलैंप्स के साथ डीआरएल, क्लैमशेल बोनट, फ्रंट और रियर प्रोफाइल में क्रोम डिटेलिंग, हेक्सागोनल इंसर्ट्स के साथ ही ग्रिल सेक्‍शन और स्किड प्लेट्स दिखेंगे. कार में मस्कुलर व्हील आर्च, 17 इंच के अलॉय व्हील, रैपअराउंड एलईडी टेललैंप ऑफर किए जाएंगे. ये एक 4.3 मीटर साइज की कार होगी. जानकारी के अनुसार एलीवेट को होंडा सिटी की 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है.

Announcing the Honda Elevate. An all-new urban SUV in Honda’s line-up. Premiering this Summer. Stay tuned for more updates.#HondaElevate #NewHondaSUV #AllNewElevate pic.twitter.com/YttfeUse9f

— Honda Car India (@HondaCarIndia) May 3, 2023