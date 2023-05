Car में बड़े काम का है ये फीचर, लेकिन गलत इस्तेमाल करा देगा परलोक की सैर! जानिए कैसे करना है यूज

हाइलाइट्स क्रूज कंट्रोल के गलच इस्तेमाल से जान पर आफत आ सकती है. इस्तेमाल करते समय भी सड़क पर पूरा ध्यान जरूरी. ज्यादातर लोग नहीं जानते सही इस्तेमाल.

How To Use Cruise Control: आजकल की गाड़ियों में कई तरह के फीचर्स आ गए हैं. गाड़ी जितनी महंगी होती है उसमें उतने शानदार फीचर्स होते हैं. गाड़ियों में मिलने वाला एक ऐसा ही शानदार फीचर है क्रूज कंट्रोल, जिसकी बदौलत आप आराम से लंबी ड्राइव पर कार चला सकते हैं. लकिन कई लोग इसके सही इस्तेमाल को नहीं जानते और इस वजह से वे भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं.

क्रूज कंट्रोल कार में मिलने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कार की स्पीड को अपने आप कंट्रोल करता है. इसे ऑन करते ही आपकी कार एक तय स्पीड पर चलने लगती है और आपको बार बार एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. मान लीजिये कि आपकी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल रही है और इस स्पीड पर अगर आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया तो आपकी कार इस गति पर बिना एक्सेलरेटर दबाए अपने आप चलने लगेगी. कार ड्राइवर इसका इस्तेमाल लॉन्ग रूट पर करते हैं.

इन गलतियों से बचें

कार के इतने महत्वपूर्ण फीचर का कई लोग जानकारी के अभाव में गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं. क्रूज कंट्रोल का गलत ढंग से इस्तेमाल करने पर जान पर भी खतरा बन सकता है. तो फिर इस फीचर का सही इस्तेमाल कई करें? दरअसल, आपको क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक न हो. क्योंकि इससे गाड़ी एक निश्चित रफ्तार पर चलने लगती है, इसलिए असावधानी बरतने पर दूसरी गाड़ियों से टकराने का खतरा बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: Ferrari से लेना था बेइज्जती का बदला, किसान के बेटे ने बना डाली Lamborghini

इसके अलावा अगर तेज बारिश हो रही हो या बर्फ़बारी हो रही हो, तब भी आपको क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. गीली और फिसलन भरी सड़कों पर इसका इस्तेमाल करने का गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ सकता है.

जान लें सही इस्तेमाल

1- क्रूज कंट्रोल को ऑन करने से पहले अपनी गाड़ी को एक तय स्पीड पर ले जाएं. गाड़ी को एक तय लिमिट तक ही एक्सेलरेट करें. ध्यान रहे कि क्रूज कंट्रोल सेट करते समय कार की रफ्तार कंपनी द्वारा बताए गए लिमिट से ज्यादा न हो. ज्यादातर कारों में क्रूज कंट्रोल के बटन स्टीयरिंग व्हील में ही दिए होते हैं.

2- एक बार क्रूज कंट्रोल ऑन होने के बाद ड्राइवर अपना पैर एक्सेलरेटर से हटा सकता है. हालांकि, आपको अपना ध्यान सड़क पर ही रखना है और जब भी जरूरत लगे तो कार का कंट्रोल अपने पास वापस लेना है.

3- क्रूज कंट्रोल को सेट करने के बाद आप उसे हटा भी सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक बार क्लच पैडल दबाना है और अपने आप ही क्रूज कंट्रोल डिसेबल हो जाएगा. अगर आप ब्रेक दबा देते हैं तब भी क्रूज कंट्रोल डिसेबल हो जाता है. आप फिर से उसे उसी स्पीड पर पहुंचकर इनेबल कर सकते हैं.

Tags: Auto News, Cars, Tips and Tricks