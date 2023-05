नई Mahindra XUV 700 में डिलीवरी से पहले पेट्रोल की जगह डाल दिया डीजल, ग्राहक कर रहा रिप्लेसमेंट की मांग

नई दिल्ली. महिंद्रा XUV700 इन दिनों सुर्खियों में है. उसका कारण गाड़ी की ज्यादा मांग या वेटिंग पीरियड नहीं बल्कि कुछ और ही है. दरअसल दो घटनाएं ऐसी हुईं कि देशभर में अब उनकी चर्चा हो रही है. पहली जयपुर के पास हाईवे पर एक्सयूवी 700 में अचानक आग लग गई. इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुईं. लेकिन महिंद्रा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि गाड़ी में आग कंपनी के बाहर वायरिंग में छेड़छाड़ के चलते लगी. कंपनी ने जानकारी दी कि कस्टमर ने कुछ बाहरी एक्सेसरीज गाड़ी में लगवाई थीं जिसके चलते वायरिंग को छेड़ा गया था, जिसके बाद ये हादसा हुआ.

ये मामला थमा भी नहीं था कि महिंद्रा डीलरशिप पर एक बड़ी गलती हो गई. एक कस्टमर ने एक्‍सयूवी 700 का पेट्रोल वेरिएंट खरीदा और उसको डिलीवरी देने से ठीक पहले उसमें डीजल भर दिया गया. हालांकि डीलरशिप को अपनी गलती का पता डिलीवरी से पहले ही चल गया और गाड़ी के टैंक से डीजल को निकाल कर साफ किया गया. बाद में ग्राहक ने लिखित शर्त पर डिलीवरी भी ले ली. लेकिन अगले ही दिन गाड़ी अचानक रुक गई. उसमें से पेट्रोल तेजी से लीक करने लगा.

इस संबंध में ग्राहक ने ट्वीट कर डीलर की ओर से की गई गलती हो भी हाईलाइट किया. ये ट्वीट भी तेजी से वायरल हुआ. ग्राहक अब अपनी गाड़ी के रिप्लेसमेंट की मांग कर रहा है. वहीं इस ट्वीट के सामने आने के बाद महिंद्रा की ओर से भी एक ट्वीट कर जवाब दिया गया.

Our customers’ safety is always our top most priority. Here is our official statement with reference to an incident on Jaipur National Highway involving the XUV700. pic.twitter.com/hOHEQWhVyC

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) May 22, 2023