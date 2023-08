Mahindra Global Event 2023 : महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी बहुप्रतीक्षित थार इलेक्ट्रिक (Thar Electric) से कल यानी 15 अगस्‍त (Thar Electric Launch Date) को पर्दा उठाएगी. दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में होने वाले महिंद्रा ग्‍लोबल इवेंट 2023 (Mahindra Global Event 2023) में थार इलेक्ट्रिक को कंपनी दुनिया के सामने पेश करेगी. उम्‍मीद की जा रही है कि इस गाड़ी में भी थार के पारंपरिक मॉडल वाली सारी खूबियां तो होंगी ही, साथ ही कंपनी इसमें कुछ चौंकाने वाले फीचर्स भी रख सकती है. महिंद्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडिल पर कुछ दिन पहले ही थार इलेक्ट्रिक का एक टीचर जारी किया था. इसमें इसकी लॉन्चिंग डेट के साथ इसकी थोड़ी सी झलक दिखाई गई थी.

Thar Electric के टीचर में महज 18 सेकंड में नई थार का नाम ‘Thar.e’ दिखाया गया है, साथ ही इसके स्क्वॉयर कट LED लाइट और पिक्सल स्ट्रक्चर भी टीजर में नजर आ रहे हैं. Mahindra ने नई इलेक्ट्रिक थार की ड्राइविंग रेंज और अन्य स्पेसिफिकेशन को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन, ऑटो एक्‍सपर्ट का अनुमान है कि महिंद्रा की थार इलेक्ट्रिक बाजार में बड़ा धमाका करेगी और यह थार लवर्स को खूब पसंद आएगी.

क्‍या होगा खास?

ऑटो एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत गंभीर रही है. कंपनी ऐसा प्रोडक्‍ट मार्केट में उतारना चाहती है, जो आते ही मार्केट में तहलका मचा दे. इसीलिए महिंद्रा ने न्यू Electric Thar के डिजाइन से लेकर, उसके चेचिस तक पर मन लगाकर काम किया है. कंपनी की कोशिश है कि थार लवर्स इसे देखते ही इस पर लट्टू हो जाएं.

A legend reborn, with an electric vision. Welcome to the future.

📌Cape Town, South Africa

🗓️15th August, 2023#Futurescape #GoGlobal pic.twitter.com/2ixVvmbOL9

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 5, 2023