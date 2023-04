नए अवतार में Maruti Gypsy, इंजन हटा, मोटर लगी, अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक

नई दिल्ली. देश में एसयूवी का मतलब समझाने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी जिप्सी का नया अवतार सामने आया है. आर्मी के ऑफिशियल व्हीकल के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली जिप्सी को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर दिया गया है. जिप्सी में इलेक्ट्रिक मोटर को रिट्रोफिट किया गया है और इसे बैटरी पैक से जोड़ दिया गया है. इस कारनामे को इंडियन आर्मी, आईआईटी दिल्ली और टैडपोल ईवी नामक स्टार्टअप ने मिलकर किया है. तैयार की गई ऐसी जिप्सी को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान शोकेस किया गया है.

दरअसल ये नई जिप्सी नहीं है और पुरानी जिप्सी के ही इंजन को रिप्लेस किया गया है. इसके साथ ही इसके सस्पेंशन में भी बदलाव किया गया है. बैटरी पैक और मोटर के साथ तीन तरह के ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं. सफेद और हरे रंग में तैयार की गई इस जिप्सी को हार्ड टॉप रखा गया है. हालांकि इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. न ही इसको तैयार करने की कीमत के बारे में खुलासा किया गया है.

गौरतलब है कि जिप्सी का प्रोडक्‍शन कुछ साल पहले ही मारुति सुजुकी ने आम लोगों के लिए बंद कर दिया था लेकिन आर्मी के लिए ये जारी था. लेकिन अब इसका प्रोडक्‍शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

Indian Army Cell, IIT Delhi and a start-up named Tadpole EV have retrofitted older Military Gypsies into electric vehicles. The Retrofitted Electric Gypsies were showcased at the ongoing Army Commanders Conference. pic.twitter.com/XHWRCEEwzH

— ANI (@ANI) April 21, 2023