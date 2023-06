नई दिल्ली. कभी आपने सोचा है कि एक कार आपकी क्या क्या जरूरतें पूरी करती है. ये सवाल उठने पर एक ही जवाब सबके जहन में आता है और वो है कहीं भी पहुंचने के लिए कार एक साधन है. लेकिन यदि अब आपको ये कहा जाए कि एक कार ऐसी भी है जिसे खरीदने के बाद आपको घर लेने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं, आपके सभी काम इसी कार में हो जाएंगे. वहीं आपको सोना हो, टीवी देखना हो या फिर पार्टी करनी हो, या कभी घूमने और कैंपिंग का मन हो बस ये गाड़ी आपकी सभी जरूरतों को चुटकी में पूरा कर देगी.

सुनने में ये सब एक सपने की तरह लगता है लेकिन मर्सिडीज बेंज ने ऐसी ही एक गाड़ी तैयार कर दी है. इस कार का नाम है मार्को पोलो (Marco Polo). मर्सिडीज के ये कार फिलहाल जर्मनी और यूरोपियन बाजारों में अवेलेबल है. इस कार में कई खूबियां हैं आइये जानते हैं आखिर क्यों खास है ये कार….

लग्जरी का दूसरा नाम मार्को पोलो

अपनी लग्जरी कारों के लिए फेमस मर्सिडीज ने मार्को पोलो में इसकी पूरी झलक दिखाई है. ये कार 4 सीटर है. इस कार की दो बैक सीट्स केवल कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई हैं. दोनों ही रेक्लाइनर कम बैड स्टाइल सीट्स हैं. इन्हें आप फ्लैट कर डबल बैड बना सकते हैं. या फिर रेक्लाइन कर सकते हैं. दोनों सीटों में 12 मैमोरी फंक्‍शंस के साथ ही मसाज, वेंटिलेशन और शू स्टोरेज भी दिया गया है. कार के सभी इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स बैक सीट पर दिए कंसोल में आपको मिलेंगे.

No need for a home if you have this Mercedes-Benz SUV😊

pic.twitter.com/vhlbWBk7Ku

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 11, 2023