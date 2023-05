Scorpio N मिलने की खुशी ऐसी कि शोरूम में ही नाच उठा परिवार, Video देख आनंद महिंद्रा भी खुद को नहीं रोक सके

नई दिल्ली. महिंद्रा की गाड़ियों और खासकर स्कॉर्पियो एन (Scorpio N) की बुकिंग और वेटिंग पीरियड के बारे में तो आपको पता ही होगा. इस कार के कुछ वेरिएंट्स पर तो ये वेटिंग पीरियड एक साल से भी ज्यादा का है. ऐसे में किसी को समय से यदि गाड़ी की डिलीवरी हो जाती है तो उस शख्स और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक परिवार के साथ भी जब उन्हें नई चमचमाती स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी मिल गई.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक परिवार को स्कॉ‌र्पियो एन की डिलीवरी मिली और इस दौरान पूरे परिवार ने इस जश्न को कुछ ऐसे मनाया कि हर किसी को ऐसी खुशी महसूस हो जैसे गाड़ी उन्होंने ही ली है. इस वीडियो को देखने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की. वीडियो कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन गाड़ी पर लिखे नंबर को देख कर ये वीडियो छत्तीसगढ़ के किसी शहर का लग रहा है.

This is the real reward and joy of working in the Indian auto industry… https://t.co/ormA7i8sQq

— anand mahindra (@anandmahindra) May 19, 2023