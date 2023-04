देश की नंबर 1 SUV ने बनाया रिकॉर्ड, देखती रह गईं ब्रेजा-क्रेटा जैसी गाड़ियां, भर-भर के मिल रहा लोगों का प्यार

हाइलाइट्स एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 7.80 लाख रुपये से शुरू है. डीजल-पेट्रोल समेत एसयूवी इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उपलब्ध है. टाटा नेक्सॉन में साफ-सुथरा और व्यवस्थित डैशबोर्ड लेआउट है.

Tata Nexon : टाटा मोटर्स सबसे बड़ी भारतीय कार कंपनी है. उनकी कई गाड़ियां लोगों को पसंद हैं. टाटा की सब कॉम्पैक्ट नेक्सॉन तो भारतीय कार बाजार में SUV सेगमेंट में एक पावर प्लेयर रही है और कई सालों से एक हॉट-सेलर रही है. हाल ही में टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन की 5 लाख यूनिट के प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया है. कंपनी ने इस उपलब्धि के मौके पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुशी जाहिर की है.

एक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन को पहली बार 2014 में ऑटो एक्सपो के दौरान प्रोटोटाइप रूप में उतारा गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर 2017 में लॉन्च किया गया. इस वक्त नेक्सॉन सिर्फ ₹5.85 लाख एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की कई थी और टॉप मॉडल के लिए ₹9.45 लाख एक्स शोरूम तक जाती थी. कम कीमत, बेहतरीन लुक और शानदार फीचर्स की बदौलत यह अपने सेगमेंट के कॉम्पटीटर्स के साथ-साथ कम बजट में आने वाली कारों को भी टक्कर देने में कामयाब रही.

कीमत और मॉडल

2020 की शुरुआत में टाटा ने कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट के नए सेट के साथ भारत में नेक्सॉन फेसलिफ्ट को लॉन्च किया. वर्तमान में एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 7.80 लाख रुपये से शुरू होकर 14.35 लाख रुपये तक जाती है. नेक्सन को कई वैरिएंट ऑप्शन में खरीदा जा सकता है, जिसमें XE, XM, XM(S), XZ, XZ Plus, XZ Plus डुअल टोन, XZ Plus (O), XZ Plus (O) डुअल टोन, XZ प्लस डार्क एडिशन और शामिल हैं. इसके अलावा एसयूवी इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उपलब्ध है, जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है.

बेहद शानदार फीचर्स

टाटा नेक्सॉन में साफ-सुथरा और व्यवस्थित डैशबोर्ड लेआउट है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक नया स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें प्रीमियम दिखने वाले मल्टीमीडिया और क्रूज कंट्रोल बटन के साथ एक छोटा हॉर्न पैड है. स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ 7 इंच का अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. एसयूवी के टॉप मॉडल सनरूफ समेत कई तरह के फीचर्स से लैस हैं.

इंजन और पावर

टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें एक 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 5,500rpm पर 118 bhp की पावर और 1,750rpm पर 170 Nm का टार्क जनरेट करता है. दूसरी ओर 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 4,000rpm पर 108 bhp की पावर और 1,500rpm पर 260Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है.

