नई दिल्ली. टाटा मोटर्स की कारें और खासकर नेक्सॉन ईवी (Nexon EV) के सेफ्टी फीचर्स और रेटिंग को लेकर हमेशा से ही बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं. कार को ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि नेक्सॉन ईवी की सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर नेक्सॉन ईवी को लेकर कुछ फोटोज वायरल हो गई हैं. इन फोटोज में बताया गया है कि नेक्सॉन ईवी का चलते-चलते एक ऐसा पार्ट टूट गया जिससे बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन चालक ने समझदारी का परचिय देते हुए कार को धीरे-धीरे सड़क किनारे लगा कर रोक दिया.

दरअसल ट्वीटर पर नेक्सॉन ईवी के एक मालिक अंकित सोंधी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है. इसमें बताया गया है कि वे नेक्सॉन ईवी से सफर कर रहे थे और इसी दौरान कार का एक्सलरेटर का पैडल टूट गया. उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से कार को रोका. इस ट्वीट में अंकित ने कुछ फोटोज भी पोस्ट किए हैं.

क्या लिखा अंकित ने…

अंकित ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नेक्सॉन ईवी से बच कर रहें. मेरी कार का एक्सलरेटर पैडल अचानक उस दौरान टूट गया जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था. कंपनी इस एसयूवी को लेकर 5 स्टार सेफ्टी रे‌टिंग क्लेम करती है लेकिन वे कार के इंटरनल और जरूरी पार्ट्स को कभी चेक नहीं करती है. इसी के साथ अंकित ने टूटे हुए एक्सलरेटर पैडल की फोटोज भी शेयर कीं.

TataNexon EV ! Beware guys my accelerator pad broke randomly while driving . The company claims a 5 star safety rating but did they ever check the cars internal especially the essentials of mobility ,Saving or Safety choose carefully ! @TataMotors @TataMotors_Cars @TataCompanies pic.twitter.com/YTLoOmKYdZ

— Manger by Ankit (@ankitsondhi) June 13, 2023