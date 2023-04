शौक ही नहीं हर जरूरत पूरी करेगी ये कार, सेफ्टी और माइलेज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कीमत स्विफ्ट और बलेनो से भी कम

हाइलाइट्स टाटा टियागो की एक्स शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपये से शुरू होती है. हैचबैक के अंदर 1.2-लीटर यानी 1200cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है. . सीएनजी से चलने पर 28 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है.

Best Car For Daily Use: भारत में एक समय था, जब कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए आने-जाने का जरिया हुआ करता थी. बदलने दौर में भारतीय कार बाजार की बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अब लगभग हर दूसरे घर में एक कार देखने को मिल जाएगी, लेकिन पहले एक कार का मालिक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. अब लोग शौक और जरूरत के लिए भी नई कार खरीद रहे हैं. नए लोग अब एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं, जो दिखने में अच्छी है, कीमत में सस्ती और माइलेज में आगे हो.

अगर आप भी कम बजट में एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं तो यहां आपको एक जबरदस्त कार के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां जिस कार की बात कर रहे हैं, उसका नाम टाटा टियागो है. टियागो एक हैचबैक कार है, जो बेहतरीन डिजाइन और लुक के साथ आती हैं. इसके टॉप मॉडल सभी एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं. हैरानी बात ये है कि इसके कुछ मॉडल की कीमत मारुति सुजुकी स्विफ्ट और मारुति बलेनो से भी कम आती है. इसके अलावा टियागो के सीएनजी मॉडल में माइलेज भी अच्छा है. एक खास बात और है जो इसे स्पेशल बनाती है, वो है इसकी 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग.

फीचर्स और सुविधाएं

टाटा टियागो की एक्स शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर बेसिक फीचर्स और ज्यादा माइलेज भी चाहते हैं तो इसका XM CNG मॉडल खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 6.77 लाख रुपये एक्स शोरूम है. दिल्ली में इस मॉडल की ऑन रोड कीमत करीब 7.63 लाख रुपये तक जाती है. टियागो के टॉप मॉडल में ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, वाइपर के साथ एक रियर डिफॉगर, आठ-स्पीकर का साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

इंजन और माइलेज

टाटा की कॉम्पैक्ट हैचबैक के अंदर 1.2-लीटर यानी 1200cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसे पांच-स्पीड मैनुअल या पांच-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ भी खरीदा जा सकता है. पेट्रोल यूनिट के साथ एक सीएनजी किट भी उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. यह कार पेट्रोल से चलने पर 20.01 kmpl का माइलेज देती है. सीएनजी से चलने पर 28 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिल सकता है.

