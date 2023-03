फैमिली से प्यार है तो छोड़ना मत ये कार, सेफ्टी-माइलेज सबकुछ एक ही गाड़ी में मिलेगा, कीमत मारूति स्विफ्ट से कम

हाइलाइट्स अच्छी सेफ्टी के साथ अच्छा माइलेज दोनों एक साथ देखने मिलता है. यह कार अच्छे फीचर्स की भी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती है. बाजार में टाटा टियागो की कीमत 5.54 लाख रुपये से शुरू होती है.

Best Car For Mileage and Safety: एक ओर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सीएनजी गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर हादसों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सुरक्षित और मजबूत गाड़ियों की डिमांड ज्यादा हो रही है. इंडियन मार्केट में ऐसी बहुत कम कार हैं, जिनमें अच्छी सेफ्टी के साथ अच्छा माइलेज दोनों एक साथ मिल जाए. हालांकि एक कार है, जो आपकी इन दोनों जरूरतों के अलावा अच्छे फीचर्स की भी ख्वाइश पूरी कर सकती है. इस कार का नाम टाटा टियागो सीएनजी है.

भारतीय बाजार में टाटा टियागो की कीमत 5.54 लाख रुपये से शुरू होती है और 8.05 लाख रुपये तक जाती है. इसे 6 मॉडल में खरीदा जा सकता है. इसमें XE, XM, XT(O), XT, XZ और XZ+ का ऑप्शन है. हालांकि, ज्यादा माइलेज के साथ सीएनजी मॉडल के साथ खरीदने के लिए खरीदने के लिए 7.30 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं फुल फीचर्स के साथ वाला सीएनजी मॉडल खरीदने के लिए करीब 9 लाख रुपये खर्च करने होंगे. टाटा टियागो को 5 कलर ऑप्शन के साथ रखा जा सकता है. इसमें मिडनाइट प्लम, डेटोना ग्रे, ओपल व्हाइट, एरिजोना ब्लू और फ्लेम रेड का ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें- क्रेटा वालों की बढ़ गई चिंता, बहुत धांसू अवतार में आ रही इंडिया की नंबर 1 एसयूवी, कीमत भी है बहुत कम

बेहद शानदार हैं कार के फीचर्स

टियागो के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और वाइपर के साथ एक रियर डिफॉगर शामिल हैं. इसमें आठ-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिलता है. सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं.

ये भी पढ़ें- साढ़े 3 लाख रुपये सस्ती हुई विश्व प्रसिद्ध गाड़ी, ताकत में फॉर्च्यूनर से भी तगड़ी, खरीदने का सबसे अच्छा मौका

सीएनजी में भी पावरफुल है इंजन

टाटा की कॉम्पैक्ट हैचबैक टियागो 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 86PS की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती है. यह कार मैन्युअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ आती है. पेट्रोल यूनिट के साथ एक सीएनजी किट भी उपलब्ध है, लेकिन केवल इसमें पांच-स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन, जो 73PS की पावर और 95Nm का टॉर्क बनाता है. पेट्रोल के साथ यह कार 20.01 kmpl और सीएनजी के साथ यह कार 30 किलोमीटर तक का माइलेज देती है.

Tags: Auto, Auto News, Autofocus, Automobile, Car, Car Bike News, Car Discounts Offers, CNG, Cng car, Tata Motors, Tata Tiago