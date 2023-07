नई दिल्ली. दुनिया भर में कार बनाने वाले प्लांट्स काफी एडवांस हो चुके हैं. अब कार बनाने में इंसानों का साथ रोबोट देते हैं जिससे उत्पादन की रफ्तार काफी तेज हो गई है. ज्यादातर कार फैक्टरियों में जटिल काम लिए इंसानों से ज्यादा रोबोट्स को लगाया जा रहा है. रोबोट इंसान के मुकाबले उसी काम को कई गुना तेजी से करने की क्षमता रखते हैं जिसके चलते कंपनियां तय समय में अधिक उत्पादन करती हैं और इससे समय और पूंजी दोनों की बचत होती है.

इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला अपनी गीगाफैक्ट्री के लिए काफी चर्चा में रहती है. चीन के शघाई में टेस्ला अपनी गीगाफैक्ट्री में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करती है. यह प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. हाल में प्लांट में गाड़ियों को बनाने के एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है. इस प्लांट में कारों को बनाने की रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है.

40 सेकेंड में एक कार!

दरअसल, टेस्ला एशिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक इन्फ्लूएंसर द्वारा गीगाफैक्ट्री विजिट को दिखया गया है. इस वीडियो के मुताबिक, टेस्ला इस प्लांट में हर 40 मिनट में एक Model Y कार तैयार कर रही है. कंपनी उत्पादन की यह रफ्तार रोबोट्स और अपने कार्यकुशल वर्कफोर्स की बदौलत हासिल करती है. टेस्ला की गीगाफैक्ट्री सबसे अधिक प्रोडक्टिव प्लांट है. यहां 20,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स और कार इंजीनियर काम करते हैं. कंपनी इस प्लांट में मुख्य तौर पर Model Y और Model 3 कारें बनाती है.

