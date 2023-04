Nexon खरीदने का है मन तो करें थोड़ा इंतजार, नए अवतार में आ रही एसयूवी, दिखी पहली झलक

नई दिल्ली. टाटा नेक्सॉन आने वाले समय में अपडेट रिसीव करने के लिए तैयार है. मार्केट में बज क्रिएट करने के लिए और बायर्स के बीच एक्साइटमेंट जेनेरेट करने के लिए कंपनी ने अपडेटेड वर्जन के टीजर ड्रॉप करने शुरू कर दिए हैं.

फेसलिफ़्टेड मॉडल इंटीरियर और एक्सटीरियर अपडेट के साथ आएगा. सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को नए 1.2L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो 125bhp की मैक्सिमम पावर और 225Nm का टार्क पैदा करता है. SUV का मौजूदा 1.2L टर्बो पेट्रोल मोटर 120bhp बचाता है. नई 2023 Tata Nexon फेसलिफ्ट में 1.5L डीजल इंजन का उपयोग जारी रहेगा जो 113bhp और 260Nm के लिए अच्छा है.

