नई दिल्ली. महिंद्रा ने कुछ महीनों पहले भारत में स्कॉर्पियो N भारत में लॉन्च की थी. लॉन्च से पहले ही यह कार भारत में सुपरहिट हो गई थी. इस कार की लोकप्रियता का आलम यह था कि बुकिंग ओपन होते ही सभी यूनिट्स सोल्ड आउट हो गई थीं. अब कंपनी इस बेहद लोकप्रिय एसयूवी को एक बिल्कुल नए अवतार में मार्केट में उतारने जा रही है. कंपनी इसे पिक-अप ट्रक के तौर पर मार्केट में उतारेगी.

टीज़र से पिकअप व्हीकल के फ्रंट ग्रिल और रियर प्रोफाइल का पता चलता है, जो स्कॉर्पियो-एन से मिलता जुलता नजर आता है. ग्रिल डिज़ाइन में महिंद्रा का ट्विन-पीक्स लोगो है, जबकि रियर प्रोफाइल की झलक एलईडी टेल लैंप और डेक लिट के डिज़ाइन हाइलाइट्स को शोकेस करती है. टीज़र में अलॉय व्हील डिज़ाइन और इसमें लगे भारी-भरकम टायरों की झलक भी मिलती है.

Get ready to go global.

Experience freedom. Break boundaries. Our new Global Pik Up vision is ready to be unleashed. #Futurescape #GoGlobal

📌Cape Town, South Africa

🗓️15th August, 2023 pic.twitter.com/5BEDzDU9D2

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) July 29, 2023