VIDEO: धूं-धूं कर जली 11 महीने पुरानी टाटा हैरियर, मालिक बोला, 'मरते-मरते बचा'

नई दिल्ली. टाटा हैरियर के एक ग्राहक ने अपनी एसयूवी में आग लगने के बाद अपना दर्दनाक अनुभव साझा किया है. मालिक – मारू गामडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटना की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और कहा है कि टाटा मोटर्स ने उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की है. उसका यह भी कहना है कि वह टाटा मोटर्स की कार का फैन है और इस घटना में लगभग मर ही गया था.

हालांकि, उन्होंने कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें टाटा हैरियर की धधकती हुई झलक दिख रही है. वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि Tata Harrier सड़क के बीच में खड़ी आग की चपेट में आ गई है. घटना करीब दो माह पूर्व की है. हालांकि, मालिक का दावा है कि वाहन की मरम्मत अभी बाकी है. उसने यह भी कहा कि कार केवल 8 महीने पुरानी है और उसने टाटा डीलरशिप से बीमा पॉलिसी ली थी. फिर भी, वे वाहन की मरम्मत नहीं कर रहे हैं और उसे बीमा दावा नहीं दे रहे हैं.

@RNTata2000 @TataCompanies @TataMotors_Cars @nitin_gadkari @MORTHIndia @PMOIndia @CMOGuj

Only 11 months old car caught fire. Car by tata, Insurance by tata and no one is supporting me. Insurance happened almost 2 months ago and from I am paying emi. I almost died. #TataMotors pic.twitter.com/zL7ydrg3fR

— Maru Gamdu (@Ashok198826) March 22, 2023