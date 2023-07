नई दिल्ली. दुबई के एक अरबपति शेख का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की हाइलाइट है शेख हमाद की हमर कार. खास बात यह है कि शेख की यह हमर रेग्युलर मॉडल से कही बड़ी है. इस शेख का पूरा नाम शेख हमाद बिन हमदान अल नाहयान है और इन्हें ‘रेनबो शेख ऑफ दुबई’ के नाम से भी जाना जाता है. हमाद ऑटोमोबाइल के शौकीन हैं.

शेख अपनी अमीरी के अलावा कारों के जबरदस्त कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं. हमाद ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपनी कारों पर खर्च किया है. इसी कलेक्शन का हिस्सा Hummer H1 भी है जो कि रेग्युलर वर्जन के काफी बड़ी है. इस ओवरसाइज्ड हमर एच1 का साइज नॉर्मल मॉडल से 3 गुना बड़ा है. इसके सामने स्टैंडर्ड वर्जन बौना नजर आता है.

