Electric Cars: इंजन को कार की आत्मा कहा जाता है. यह इसलिए क्योंकि बिना इंजन के कार चल ही नहीं सकती. इसी तरह इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक कार को चलाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता. लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या हो अगर एक चलती हुई इलेक्ट्रिक कार से उसकी बैटरी ही बाहर निकल जाए?

जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ चीन के सिचुआन प्रांत के एक मुख्य सड़क पर, जहां एक चलती इलेक्ट्रिक कार से बैटरी बाहर निकल कर सड़क पर गिर गई. कार न्यूज चाइना के अनुसार, यह कार काओ काओ 60 (Cao Cao 60) है जिसे इस साल मार्च में चीन में 119,800 युआन (17,500 डॉलर) में लॉन्च किया गया था. कंपनी इस कार में स्वैप होने वाली बैटरी देती है जिसे केवल एक मिनट के भीतर बदलने का दावा किया जाता है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करके लोग कार की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं.

कैसे निकली बैटरी

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह कार चीन के बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप गीली (Geely) की है. बता दें, गीली स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो (Volvo) की पैरेंट कंपनी है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस कार की सर्विसिंग में लापरवाही की गई जिसके चलते बैटरी का कैबिनेट ढीला रह गया. इस वजह से चलती कार से बैटरी निकल कर सड़क पर गिर गई. वहीं इस घटना में कंपनी ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

How do you feel when the whole battery pack falls off your EV during driving? pic.twitter.com/g3KBu0blPQ

— Ray (@ray4tesla) June 30, 2023